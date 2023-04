Griezmann : « J’ai des records en tête et j'ai hâte d'y arriver »

Le record de teintures de cheveux.

Alors qu’il retourne au Camp Nou dimanche pour y défier le FC Barcelone à l’occasion de la 30e journée de Liga, Antoine Griezmann s’est livré dans une interview publiée par DAZN ce samedi. Le Colchonero a évoqué sa place dans l’histoire de l’Atlético de Madrid, et la marque qu’il pourrait y laisser. « J’ai besoin de gagner des choses, d’être un joueur très important, d’entrer dans l’histoire du club, d’essayer de rattraper Luis Aragonés au nombre de buts (153 contre 172, NDLR). J’ai des records en tête et j’ai hâte d’y arriver. Avant, je voyais cela comme un long chemin, mais maintenant, c’est une opportunité unique », a-t-il expliqué.

S’il est plutôt performant depuis le Mondial, le Mâconnais, à cause d’un mic-mac autour de son contrat, a passé un début de saison frustrant. « C’était difficile parce que j’ai vu que je pouvais contribuer à l’équipe. J’avais de très bonnes jambes et un bon mental, donc c’était compliqué », a-t-il détaillé. Le champion du monde est également revenu sur son court passage en Catalogne, qui n’aura pas laissé une trace impérissable dans l’histoire du club blaugrana, même s’il ne le juge pas catastrophique : « Ma première année à Barcelone a été compliquée. J’ai dû m’habituer à beaucoup de changements. La deuxième m’a beaucoup plus plu ».

Pas aux supporters catalans.

Pronostic Barcelone Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga