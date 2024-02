Grâce à son gardien doublement décisif sur penalty, l’Atalanta rosse Sassuolo

Atalanta 3-0 Sassuolo

Buts : Pašalić (60e), Koopmeiners (78e) et Bakker (75e)

Marco ne fait pas de cadeaux.

Victorieuse face à Sassuolo pour conserver sa quatrième place synonyme de Ligue des champions (3-0), l’Atalanta a pu compter sur son jeune et fringant portier, Marco Carnesecchi (23 ans), qui a stoppé par deux fois le penalty d’Andrea Pinamonti avant l’entracte. Le tournant du match, puisque la Dea a déroulé après la pause, tant est si bien que même Mitchel Bakker s’est permis de clore la soirée avec brio.

[📺 LIVE] 🇮🇹 #SerieA 🤯 Le gardien de l'Atalanta détourne DEUX penalties à la suite ! 🔥 L'arbitre fait retirer le penalty, pas de problème pour Carnesecchi qui détourne encore le tir !https://t.co/HRC1s1txNI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 17, 2024

Parti à l’horizontale sur sa gauche, l’ancien de la Cremonese a dû se relever et surmonter sa fausse joie puisque l’arbitre a laissé Pinamonti retirer. En effet, Carnesecchi avait un pied devant sa ligne de but au moment où est parti le tir. Sur le second penalty, mieux frappé à mi-hauteur, le gardien d’1,91 mètre s’est envolé, sur sa droite cette fois, pour dégoûter l’ancien de Sassuolo.

Ce n’est pas la soupe à la grimace à tous les postes, en Italie.