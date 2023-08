Gonçalo Ramos forfait face à Lens

Encore une tuile.

Arrivé en provenance de Benfica cet été pour la coquette somme de 50 millions d’euros, Gonçalo Ramos connaît des débuts compliqués avec le Paris-SG. Victime d’une gêne musculaire, l’international portugais de 22 ans ne figure pas dans le groupe du club de la capitale, qui affrontera Lens ce samedi à 21h, comme Juan Bernat et Marco Verratti, dont l’avenir est encore incertain. Un forfait qui va obliger Luis Enrique à repenser son attaque puisque Lee Kang-in est touché au quadriceps gauche et ne devrait revenir que mi-septembre. Toujours muet en championnat après deux rencontres, l’avant-centre devrait cependant retrouver rapidement les terrains et être apte à disputer la rencontre de dimanche prochain face à Lyon. Pour ce qui est du club lensois, la recrue Elye Wahi et Deiver Machado sont bien là.

Raison de plus pour foncer sur Randal Kolo Muani.

