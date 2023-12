Gianni Infantino se positionne lui aussi contre la Superligue

Superligue 1 – 2 UEFA

Depuis la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne au sujet de la Superligue, de nombreux membres d’institutions, de clubs et de toutes les sphères du football ont donné leur avis mais on attendait celui du grand patron. Sur le site internet de la Fédération, Gianni Infantino a estimé qu’« avec le plus grand respect pour la Cour européenne de justice l’arrêté d’aujourd’hui ne change rien, en réalité ». Conscient du poids qu’il possède sur le football mondial, le président Suisse réaffirme sa supériorité :« Historiquement, nous avons organisé les meilleures compétitions au monde. (…) Nous continuerons à organiser les tournois les plus spectaculaires, les plus compétitifs et les plus significatifs du monde ».

L’un des principaux arguments d’A22 Sports pour la création de la Superligue est la redistribution plus équitable des fonds au sein de la ligue, Gianni Infantino annonce qu’ils « utiliseront les revenus pour développer le football aux quatre coins de la planète grâce à des programmes de solidarité ». La FIFA à travers Gianni Infantino réaffirme donc son soutien à l’UEFA et à ses partenaires « dans l’intérêt exclusif de notre sport, à l’échelle mondiale. »

« Ce n'est pas une victoire écrasante de la Superligue »