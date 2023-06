Gianni Infantino salue la mémoire de Berlusconi, un « visionnaire »

Vrai reconnaît vrai.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a rendu hommage à Silvio Berlusconi – décédé ce lundi matin des suites d’une leucémie – avec un message dans sa story Instagram. Le boss du football mondial a tenu à saluer un « visionnaire », « devenu le président le plus prospère de l’histoire » de l’AC Milan ; « en matière de football, il avait tout prévu bien avant les autres ».

Infantino a rappelé l’influence et les victoires de Berlusconi à Milan et dans le monde du football, en reprenant une phrase de l’ex-président de l’AC Milan à ses joueurs : « Notre mission sera de gagner en Italie, en Europe et dans le monde. Grâce au beau jeu. » L’Helvético-Italien ajoute : « Je veux me souvenir de lui comme ça, comme la personne qui, dans notre sport bien-aimé, a rêvé et a ensuite transformé ces pensées en réalité. Un grand câlin et des condoléances sincères à tous ceux qui l’aimaient. Et merci de nous avoir fait aimer ce jeu extraordinaire. »

Le sulfureux Silvio Berlusconi s’est éteint ce lundi matin à 86 ans. En plus de ses faits d’armes en tant qu’homme d’affaires et politicien, il aura présidé l’AC Milan pendant 31 ans, menant le club sur le toit de l’Europe et de l’Italie à de nombreuses reprises. En 2018, il avait également racheté le club de Monza.

