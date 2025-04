Garrincha fait des émules.

Alors qu’il approche de la cinquantaine, Gianluca Zambrotta ne se trouve pas en excellente santé. Invité du podcast BSMT de l’animateur radio Gianluca Gazzoli, il raconte ses déboires avec ses jambes. Sans jamais avoir subi de graves blessures durant sa carrière, l’ancien défenseur raconte être atteint de genu varum, déformation créant ce qu’on appelle les « jambes arquées ».

Aujourd’hui, l’Italien a les genoux totalement déformés, comme il l’explique : « J’ai subi trois opérations sur mes ménisques internes ; actuellement, je n’en ai ni à gauche ni à droite, donc au fil du temps, mes jambes se sont arquées et aujourd’hui, je suis un modèle de laboratoire pour de nombreux chirurgiens. »

Des prothèses sont envisagées

Une anomalie pour celui qui pratique régulièrement du padel, de quoi rendre perplexes les spécialistes. « Les médecins me regardent et me demandent comment je peux marcher », confesse l’ancien latéral du Milan et du Barça. Dans les prochains mois, Zambrotta fera face à une ostéotomie, une opération lourde corrigeant l’alignement de ses genoux. En cas d’échec, le champion du monde 2006 devra porter une prothèse complète.

Pas sûr que ça lui fasse une belle jambe.