Gérard Lopez : « Depuis un an, une petite douzaine d'investisseurs m'a contacté »

Bordeaux a retrouvé des couleurs.

Aujourd’hui solides deuxièmes de Ligue 2, les Girondins entrent dans le sprint final de leur saison, qui pourrait les mener à un retour dans l’élite du football français. Si tout n’est pas encore rétabli d’un point de vue financier, les soucis de l’an dernier semblent loin, et Gérard Lopez s’en est d’ailleurs réjoui ce samedi dans les colonnes de L’Équipe. « Le constat après 28 journées, c’est que je suis extrêmement fier de ce groupe, du staff… Il faut se rappeler d’où on partait. Alors oui, la déception sera énorme si on ne monte pas mais quoi qu’il arrive, rien ne pourra m’enlever cette fierté-là. On va se concentrer sur nous pour essayer d’aller chercher cette L1. Ce groupe-là le mérite », estime le président bordelais.

Celui-ci a également donné des détails sur la suite, à savoir l’arrivée potentielle de nouveaux investisseurs dans le club : « On a des discussions depuis un moment et certaines sont toujours en cours. Depuis un an, une petite douzaine d’investisseurs m’a contacté. Ce qui est intéressant, c’est que ce soit en L1 ou en L2, le projet « girondins » intéresse. » Lopez, qui concède que les fonds d’investissement présents actuellement à Chelsea se sont penchés sur le cas de Bordeaux, donne quelques autres billes : son ambition est de « revenir dans le top 5 de la L1 », il souhaite « faire partie du voyage » même si un nouvel investisseur devait arriver, et le déficit du club sera à zéro en cas de montée ou d’une quinzaine de millions d’euros si les Girondins restaient en Ligue 2.

Rendez-vous dans dix matchs.

