Gennaro Gattuso : « On va retenir la victoire »

L’important, c’est les trois points.

S’il n’a pas livré une prestation de toute beauté, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire en Ligue 1 face à Rennes. Pas de quoi pleinement satisfaire Gennaro Gattuso, qui voit encore de nombreux axes de progression pour son équipe. « On a fait ce qu’on devait faire avec les deux buts. Ce n’était pas une bonne prestation, mais on va retenir la victoire, a souligné le technicien italien, qui prend peu à peu ses marques dans la cité phocéenne, sur le plateau de Prime Vidéo. Nous voulons jouer, avoir la possession du ballon. Le championnat de France est difficile, donc on veut encore progresser. On joue contre des blocs défensifs bien serrés, on doit être meilleurs en transition. Ça ne m’a pas plu sur les transitions, ce soir. »

🙏 Le message de paix de Gennaro Gattuso qui a une pensée particulière au supporter nantais mort hier soir. Il souhaite que l'Olympico de ce mercredi se passe sans encombre. #OMSRFC #OMOL pic.twitter.com/2YZvoSoTHK — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 3, 2023

L’entraîneur marseillais a tout de même eu un mot pour ses joueurs, qu’il voit sur le bon chemin après quelques semaines très compliquées. « Je dois remercier ce groupe de garçons. Il y a eu des moments négatifs, mais avec les garçons qui travaillent tous ensemble, on va être de plus en plus contents », a-t-il promis. Avant de faire passer un message à tous les supporters, à quelques jours de recevoir Lyon : « On va jouer un match très important pour nous mercredi, pour notre classement. On espère que ça se passera bien. Je pense au supporter de Nantes (tué en marge de la réception de Nice samedi soir, NDLR). Il y a beaucoup de problèmes, on a besoin d’une bonne atmosphère, c’est ça le football. »

En espérant que le message est bien passé.