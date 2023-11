Gattuso : « La Ligue 1 est plus difficile qu’on le dit »

La révolution Gennaro Gattuso attendra.

Malgré la nomination de l’Italien sur le banc à la place de Marcelino, l’OM n’y arrive toujours pas, battu sur le gong à Lens. « C’était un match assez dur, intense, avec une équipe qui joue dur sur l’homme, n’a pu que constater Gattuso après coup au micro de Prime Video. On a fait beaucoup trop d’erreurs, je m’attendais à bien mieux de la part de mon équipe. Je ne suis pas satisfait de ce match. »

🗣️ Gennaro Gattuso : "C'est le niveau de la Ligue 1. Un championnat beaucoup plus difficile que ce que l'on pense." #RCLOM pic.twitter.com/hqxXhM57fd — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 12, 2023

Le technicien a toutefois repoussé l’hypothèse d’une mauvaise compréhension tactique de la part de ses joueurs. « C’est le niveau de la Ligue 1, un championnat plus difficile que ce qu’on dit, a-t-il encore assuré. Je ne pense pas que les joueurs n’aient pas compris [la tactique]. On a vu une équipe qui centre beaucoup, et on était peut-être un peu inférieurs sur le plan physique. »

Surplus d’exercices physiques cette semaine à la Commanderie.

