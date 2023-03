Galtier : « N’ayez aucun doute sur l’unité »

Franchement, si.

Difficile vainqueur à Brest ce samedi (1-2), le PSG a dû s’en remettre à Kylian Mbappé pour se sortir du pétrin breton et n’a pas particulièrement brillé. Trois jours après la désillusion vécue à Munich, cette prestation n’est pas du plus bel effet. En entraîneur pragmatique, et sans doute en danger, Christophe Galtier a préféré retenir la victoire. « C’est normal que dans ce match-là, il y ait quelques fois des situations où on semblait être moins bien, on a su bien réagir, il n’y a pas de petite victoire », a-t-il livré au micro de Canal +. Surtout après la claque reçue en Bavière : « Il a fallu remobiliser tout le monde pour dire qu’il y avait un objectif très important, d’aller chercher ce onzième titre, qui sera un record en France. »

Le PSG est d’ailleurs très bien parti pour sauver l’honneur en soulevant le magnifique Hexagoal. Une tâche qui importe à tout son groupe, dixit le technicien : « On doit finir la saison, chercher le titre. Il y a l’unité. N’ayez aucun doute sur l’unité. Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l’équipe, pour chercher le 11e titre. »

« Je suis un entraîneur qui va se battre, avec l’équipe, pour chercher la C1 », aurait préféré entendre Nasser.

