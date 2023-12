Southgate : « Nous serions fous de ne pas associer Kane et Bellingham »

Coming home ?

Finaliste malheureuse en 2021, l’Angleterre espère conquérir son premier titre européen l’été prochain en Allemagne. Gareth Southgate comptera pour cela sur deux des meilleurs joueurs de la planète à l’heure actuelle, Harry Kane et Jude Bellingham. « Ils jouent tous les deux dans de grands clubs, ce qui les oblige à être performant sous pression chaque semaine. C’est le genre d’environnement dans lequel nous voulons que nos joueurs évoluent », explique le sélectionneur à Sky Sports.

Les deux hommes n’ont pas souvent joué ensemble lors de la campagne de qualifications, puisque Bellingham n’a disputé que quatre des huit matchs des Three Lions. Southgate a néanmoins sa petite idée sur la manière de les associer : « Nous avons fait jouer Jude plus haut, juste à côté de Harry, dans certains matchs. La maturité dont il a fait preuve pour s’adapter à cette situation en dit long sur sa personnalité et sur le joueur qu’il est. Cela nous a permis d’attaquer et de défendre d’une manière légèrement différente. Nous serions fous de ne pas essayer de faire fonctionner cette association. »

« Avec toi moi j’y croiiiiiiiis », comme dirait Yannick Noah.

