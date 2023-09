Gareth Southgate : « Nous n’allons pas gagner tous nos matchs par 4 ou 7 buts d’écart »

Tout le monde n’est pas le Bayern d’Hansi Flick.

Tenus en échec par l’Ukraine ce samedi à Wrocław en Pologne (1-1), les Anglais ont loupé l’occasion de faire un 5/5 lors dans cette campagne de qualification pour l’Euro 2024. Malgré le nul, Gareth Southgate n’a pas voulu accabler ses joueurs, et a affirmé qu’il était normal que l’attaque ne fonctionne pas toujours parfaitement. « Nous n’allons pas gagner tous nos matchs par 4 ou 7 buts d’écart, comme nous l’avons déjà fait lors de ces éliminatoires. C’était un très bon test à l’extérieur, avec une grosse ambiance. Parfois, surtout en attaque, le déclic ne se produit pas », a-t-il justifié. Les Three Lions restent largement en tête de leur groupe C, où l’Ukraine devance l’Italie, et affronteront les Écossais, mardi en amical.

The points are shared between Ukraine and the #ThreeLions in Poland. pic.twitter.com/PZw6ZEkaU9 — England (@England) September 9, 2023

L'Ukraine résiste à l'Angleterre