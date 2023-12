Gardien du PSG est le plus beau métier du monde, « mais aussi le plus difficile », selon Donnarumma

C’est enfin les fêtes et Donnarumma va pouvoir penser à autre chose qu’aux relances demandées par Luis Enrique.

Encore auteur d’une saison mitigée, avec de gros arrêts sur sa ligne, mais aussi d’immenses saucisses envoyées avec ses pieds, Gianluigi Donnarumma a pu faire le point dans une interview parue dans le JDD ce dimanche. L’ex-gardien de l’AC Milan a été invité à discuter avec Camille Choquier, le premier à avoir garder les buts du PSG, en 1970. Et les deux sont d’accord : être le gardien de Paris est le plus beau des métiers… Même si l’Italien y ajoute une nuance : « C’est aussi le plus difficile. Dès que le gardien commet une erreur, ça devient vite très compliqué (rires) ».

« Il y a davantage de tactique, dans les six mètres on fait parfois des passes plus risquées. Avant, on pouvait plus facilement relancer le ballon à la main, par exemple », semble regretter le héros de la finale de l’Euro 2021. Il a également admis à quel point c’était une chance d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, et l’a remercié de prendre sa défense lorsqu’il manque ses relances : « Il ne te met pas de pression. Si tu commets une erreur, il va te dire que c’est normal, que tu n’es pas un robot… Pour moi, il y a beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients à jouer de cette façon ».

Il paraît qu’il a demandé un pied droit pour Noël.

