Une sénatrice veut la déchéance de nationalité et l'annulation du Ballon d'or pour Benzema

« Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. »

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Depuis ce tweet au sujet du conflit israélo-palestinien, Karim Benzema fait l’objets de critiques en haut lieu. La sénatrice des Républicains, Valérie Boyer, s’est emporté sur Instagram ce mercredi en entendant les « révélations » du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur CNews lundi soir, au sujet de KB9. Le ministre avait déclaré que le joueur du Real Madrid était « en lien notoire avec les Frères musulmans », considérés comme une organisation terroriste dans plusieurs pays dont l’Arabie Saoudite, où Karim Benzema évolue.

Quelqu'un pour expliquer à Gérald Darmanin que Karim Benzema, "en lien notoire avec les Frères musulmans", a signé en Arabie saoudite, un pays qui considère les Frères comme une organisation terroriste ? pic.twitter.com/THAaVCiRCh — Olivier Tesquet (@oliviertesquet) October 17, 2023

La sénatrice des Bouches-du-Rhône a déclaré que si les propos du ministre « sont avérés », il faudra « demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu’un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays. » L’ancien buteur du Real Madrid possède en effet la double nationalité française et algérienne. Elle écrit aussi qu’il faut une sanction symbolique : « lui retirer son Ballon d’or », chose qui n’est jamais arrivée et qui relève de la compétence de France Football, qui attribue le trophée.

Si comme l'affirme le Ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est "en lien avec les Frères musulmans", je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

Techniquement compliqué, donc.

Bellingham veut « passer les 10 à 15 prochaines années » au Real