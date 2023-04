Franck Haise prudent sur la présence de Lens en C1

Joue-là comme Guy Roux.

Après la défaite du RC Lens, ce samedi face au PSG, (3-1), Franck Haise a préféré tempérer le jeu sur une éventuelle participation en Ligue des champions de son RC Lens la saison prochaine, en conférence de presse : « Les gars ne parlent pas de Coupe d’Europe toutes les cinq minutes. Je parle surtout de ce qu’on met en place depuis trois ans et de ce qu’on doit continuer à mettre en place quand les échéances se rapprochent » . Le technicien de 52 ans poursuit : « Si les joueurs parlaient tout le temps de Ligue des champions, Coupe d’Europe, titre et quatrième place… On n’avancerait pas » .

Haise préfère même réfléchir au scénario inverse, c’est-à-dire ne rien jouer du tout : « Si des équipes finissent avec plus de points que nous et qu’on finit sixième, bah, on sera sixième. Idem si on est cinquième, ce qui serait mieux puisque ça voudrait dire Coupe d’Europe. » Lens affronte l’AS Monaco ce samedi pour le compte de la 32e journée de Ligue 1, synonyme de duel dans la course au podium.

Le maintien non plus n’est pas assuré…

