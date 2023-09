Franck Haise : « On peut accepter de perdre, mais pas de n’importe quelle manière »

Plus de Sang que d’Or.

Déjà battu à Brest (3-2) et Paris (3-1), Lens a concédé une nouvelle défaite à l’extérieur, cette fois à Monaco (3-0). Le Racing ne compte qu’un point après quatre journées de Ligue 1, et Franck Haise avait évidemment la mine moins enjouée que d’habitude au moment de se présenter au micro de Canal+ après le revers subi à Louis II. « Quand on perd trois matchs sur quatre et qu’on prend trois buts à chaque fois, évidemment, il y a des motifs d’inquiétude. Je ne retrouve pas assez mon équipe, ou alors quand le score est déjà pour l’adversaire. Il faut être dans l’action dès le départ », souligne le coach artésien.

« On n’a pas bien débuté cette rencontre, avec trop de latitude pour les animateurs adverses. Quand vous prenez deux buts comme c’est le cas sur coup de pied arrêté, ce n’est pas anodin. Quand l’adversaire marque tellement facilement sur ces deux corners, ce n’est pas anodin. Il faut qu’on redevienne nous-mêmes. Il y a une part de doute, admet-il. Il faut qu’on fasse véritablement nos matchs. Ce n’est pas de la réaction qu’il faut, c’est de l’action. On peut accepter de perdre des matchs, mais pas de n’importe quelle manière. Ça manque de flamme. On n’a pas le choix que de l’avoir du début à la fin du match, sinon on n’est pas une équipe pour le haut niveau. »

La trêve sera musclée.

Lens se fait rouler dessus à Monaco