Franck Haise : «  On est le petit poucet »

Ne pas oublier d’où l’on vient.

En prenant un point face au PSV mardi soir à Bollaert-Delelis, le RC Lens a conservé son invincibilité après trois journées de Ligue des champions. Pas du tout anodin, même si Franck Haise garde les pieds sur terre. « On a trois adversaires très forts et très différents. On n’a pas de marge, mais on le savait avant, a-t-il confié en conférence de presse. Ce n’est pas une nouvelle exceptionnelle. Il nous faut être à 100% dans pas mal de domaines pour rivaliser. Quand on n’y est pas, il faut que le caractère soit un peu au-dessus. Ce soir, c’était le cas, même si on a réussi à poser problème à cette très belle équipe du PSV. Ce n’est pas parce qu’on a battu Arsenal qu’on n’est pas le petit poucet du groupe. »

« On a mis du temps à trouver la bonne carburation, au moins une mi-temps, note le coach des vice-champions de France, qui ont une nouvelle fois été menés. Quand on n’est pas capable de faire ce qu’on a envie de faire, il faut avoir a minima cette force de caractère. On l’a eue, même si on avait bien commencé. Si on n’a pas de force de caractère dans le sport de haut niveau, il faut faire autre chose. »

Et le Racing, lui, est très bien là où il est.

