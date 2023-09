Franck Haise : « La peur n’est pas bonne conseillère, nous devrons jouer »

Franck Haise ne veut ni être con, ni avoir peur.

C’est en substance la teneur des propos du manager des Sang et Or, débarqué en Andalousie ce mardi soir. Juste avant d’aller reconnaître la pelouse du Séville FC, le technicien a rappelé que le Racing « était encore en Ligue 2 il y a trois ans. Si on n’est pas capable de prendre du plaisir là, on est con. Et je n’ai pas envie d’être con ». Ce après quoi, celui qui découvrira aussi la Ligue des champions mercredi soir a tenté de balayer le manque d’expérience de son groupe, dont il est conscient. « Quand on est remonté de Ligue 2, il n’y avait pas beaucoup d’habitués à la Ligue 1. L’année dernière, quand on termine deuxième du championnat, aucun joueur n’avait connu ça. Forcément nous avons un déficit d’expérience, mais cette saison va nous permettre de combler cela. »

A commencer par cette visite chez le septuple vainqueur de la Ligue Europa, que Haise ne veut pas voir comme une « bête malade » malgré son début de saison très compliqué en Liga. « Cette équipe a connu les quatre dernières saisons en C1, a remporté chaque Europa League qu’elle a disputée, c’est une autre dimension ». Un autre monde où « il ne faudra pas jouer avec la peur, avec des croyances qui nous limitent. Depuis trois ans, je dis à ce groupe d’être authentique. La peur n’est pas une bonne conseillère, nous devrons jouer. Osons être nous ».

Un nous qui pourrait voir intégrer pour la première fois sur la pelouse Nampalys Mendy. Dans le groupe Sang et Or, l’ex de Leicester (31 ans), l’un des deux seuls joueurs lensois à avoir connu la C1 (un match), pourrait être l’une des surprises du onze de Haise.

Osons Mendy !

Samba : « Sur les 32 équipes de la Ligue des champions, on est tout en bas »