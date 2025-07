Evann Guessand « se dirige vers un départ », selon Franck Haise

Une grosse saison, et puis s’en va ?

C’est le sens du discours de Franck Haise, entraîneur de Nice, à propos d’Evann Guessand. Auteur d’un exercice 2024-2025 satisfaisant, l’attaquant pourrait ainsi quitter les Aiglons. « Avec le départ de Gaëtan (Laborde), vu le nombre de matchs à jouer et que Terem (Moffi) n’a pas débuté une rencontre depuis un an, on aura besoin d’un profil offensif, même si Evann (Guessand) reste, a en effet expliqué le technicien. Tant qu’il est là, je le considère comme un joueur de l’effectif et on travaille pour qu’il soit performant. En sachant qu’il se dirige vers un départ à 90 %. »

« On a fait ce qu’on voulait faire avec les quatre recrues qui sont arrivées : un joueur expérimenté comme Yehvann Diouf qui vient de faire trois saisons complètes en Ligue 1 ; un joueur étranger comme Isak (Jansson) qu’on suit depuis un moment ; Juma (Bah) qui vient de faire six mois à Lens ; ou Gabin (Bernardeau) qui arrive après sa première saison en senior. On sait qu’on recherche encore trois joueurs. C’est ça l’objectif », a encore déclaré le coach sudiste, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Et oui, Gaëtan est parti…

