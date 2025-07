Bonadei : « L'Allemagne a fait un match héroïque »

Et à la fin, c’est la France qui perd.

Triste et déçu, le sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei n’a pas accablé ses joueuses après l’élimination en quarts de finale de l’Euro contre l’Allemagne. « Il y a de la déception et de la tristesse pour les filles qui ont tout donné. Il faut reconnaître que l’Allemagne a fait un match héroïque. Les tirs au but c’est difficile, on le sait, a-t-il regretté après le coup de sifflet final au micro de TF1. C’est dommage pour Alice (Sombath) parce qu’elle est jeune, elle apprend. J’ai trouvé que l’équipe avait tout donné. Il y a deux équipes sur un terrain, il faut aussi tirer un coup de chapeau à l’Allemagne. »

« On a des regrets parce que quand on est à 11 contre 10, on sait qu’il n’y a plus d’infériorité sur les coups de pied arrêtés. Il fallait vraiment éviter de leur donner ces opportunités, a-t-il encore pointé du doigt. Après, on a manqué un peu de justesse technique dans la zone de finition, l’Allemagne a bien défendu, on n’a pas réussi à trouver la faille, si ce n’est sur deux buts hors jeu. Après ce qu’on avait fait en phase de poules, je trouvais qu’on montait en puissance. »

« L’équipe progresse »

Celui qui avait fait le choix de se passer de plusieurs cadres pour ce tournoi a également tenu à souligner les belles promesses entrevues ces dernières semaines, malgré la déception du soir. « Quand on prend neuf points sur neuf en poule, quand on est sur une série de onze victoires, on y croit. Après dans cette équipe, il y a pas mal de jeunes, l’équipe est en évolution, elle progresse. J’ai vu des progrès dans cette phase de Ligue des nations, dans cette phase de groupes à l’Euro, a-t-il assuré. Je disais toujours qu’on était outsider parce qu’on voit que cette équipe d’Allemagne, c’est du solide. On n’a pas su profiter de cette supériorité numérique, c’est ça qui me rend un peu frustré sur ce match. »

