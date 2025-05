Finale de Ligue des champions : Pierre Kalulu a fait son choix

Il est français, il appartient à Milan et il jouait en faveur de la Juventus cette saison.

Alors, il ne semble pas compliqué pour Pierre Kalulu de savoir quelle équipe il va soutenir lors de la finale de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain et l’Inter : le défenseur souhaite voir le club de la capitale s’imposer. « En Ligue des champions, à part s’ils jouent contre moi, je suis toujours pour eux, a déclaré l’arrière central, en conférence de presse. Je n’ai pas été contre eux, je ne le serai pas ce soir non plus. D’autant plus qu’ils jouent contre l’Inter, je ne vais pas souhaiter que l’Inter gagne quand même… »

Et celui qui a été sélectionné chez les Bleus par Didier Deschamps de continuer, en envoyant du pronostic aussi osé que détaillé : « Moi qui ai eu la chance de jouer pas mal de fois contre l’Inter et de les voir évoluer, c’est une équipe très forte avec de grosses qualités. C’est une équipe réglée et ça va être un très bon match à voir, coriace. Je pense que le PSG va l’emporter, après prolongation. »

À combien, la cote ?

