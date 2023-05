Fin de match rocambolesque entre le Sporting CP et Marítimo

Scène de ménages.

Ce samedi, le Sporting CP est venu à bout du Marítimo (2-1), après une fin de match irrespirable. Menés l’essentiel de la partie, les Lions sont parvenus à renverser la vapeur à la 85e et à la 90e+3, pour garder un petit espoir de coiffer Braga sur le poteau pour la troisième place. Du côté des visiteurs en revanche, c’est le rire jaune qui prédomine. Quasiment condamné à la relégation, le Marítimo a vu ses derniers espoirs presque s’envoler à l’Alvalade.

Si Antonio Adán a d’abord reçu un deuxième jaune pour avoir… bousculé l’arbitre (qui a lui même donné un coup de coude à Pedro Gonçalves), les Vert et Rouge ont eux vu le but de l’égalisation leur être refusé sur la même action, à la 90e+8. Une action litigieuse, avec une récupération de Winck, apparemment trop virile pour l’arbitre et ses assistants. Avec un joueur de champ dans les buts (Paulinho) pour les derniers instants, le SCP a tenu le choc, tandis que Sebastián Coates et ses copains ont bien failli en venir aux mains avec les joueurs adverses.

Des Maritimes qui n’ont pas le vent en poupe, contrairement à Dunkerque.

