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Federico Chiesa forfait pour le match le plus important de l’année

AR
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Federico Chiesa forfait pour le match le plus important de l’année

La chance n’est plus de son côté. Convoqué pour la première fois depuis l’élimination de l’Italie en huitièmes de finale de l’Euro 2024, Federico Chiesa est contraint de laisser sa place à Nicolo Cambiaghi. Dans un communiqué, l’Italie indique que son joueur « a été examiné à son arrivée au centre technique fédéral et est indisponible pour les deux prochains matchs ».

Un argument en moins pour l’Italie

Énorme coup dur pour l’ailier, peu épargné par les blessures depuis son départ de la Juventus en 2024. L’Italien passe clairement à côté d’une carrière promise à de nombreux succès. Même si cette saison il joue peu, Chiesa restait tout de même un atout non négligeable en attaque pour les Azzurri. Il leur fera donc défaut ce jeudi contre l’Irlande du Nord à Bergame. En cas de victoire, les hommes de Gattuso joueront leur qualification pour le Mondial face au vainqueur entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine le 31 mars.

La malédiction sonne à la porte.

L’Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti

AR

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