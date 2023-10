Fabio Grosso vit mal sa relation à distance avec John Textor

Près des yeux, loin du coeur.

Depuis son arrivée sur le banc de l’Olympique lyonnais en septembre dernier, Fabio Grosso n’a pas encore remporté le moindre match et reste dans la zone rouge de Ligue 1. S’il peut remercier Clermont qui truste actuellement la dernière place du championnat, le technicien italien avoue ne pas toujours être sur la même longueur d’onde que son président, John Textor. Dans un entretien fleuve accordé au Progrès, le coach de l’OL regrette l’éloignement avec l’homme d’affaires américain aperçu trop peu souvent dans la capitale des Gaules.

« Ici à Lyon, on ne m’a rien imposé, ni dans les discours. Bien sûr, tu dois avoir des relations avec tes supérieurs. Beaucoup travaillent ensemble, d’autres se placent au-dessus et demandent : “Pourquoi ci, pourquoi ça ?”. Quand tu fais tes choix clairs, comme avec tes joueurs, et avec loyauté, tu n’as pas de problème à en parler. En étant là au quotidien, tu as la juste mesure alors que quelqu’un qui n’est présent que ponctuellement ne l’a pas, donc parfois, on ne peut pas être d’accord. » Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme, mais les résultats des Gones ne prêtent pas à l’optimisme pour la suite.

John Textor ne devrait pas davantage se déplacer dimanche soir, malgré le choc du bas de tableau contre Clermont en prime time.

