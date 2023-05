Exclu du football professionnel en 2019, le Bury FC va faire son grand retour

L’union fait la force.

C’est la fin d’un long dossier, bourré de complications, rempli d’espoir et débordant d’inquiétude. En proie à d’importantes difficultés financières, le Bury FC, tout juste promu en League One, avait été exclu de troisième division, puis placé en redressement judiciaire quelque temps après l’été 2019. Depuis, les supporters se sont remobilisés jusqu’à créer le Bury AFC, qui a intégré la North West Counties Football League (NWCFL) pour le début de la saison 2020-2021. D’un autre côté, d’autres fans de ce club historique, rassemblés au sein de la Bury FC Supporters’ Society (BFCSS), ont continué à raviver la flamme en rachetant notamment le stade. Il ne manquait plus qu’une chose : réunir les deux identités, et c’est désormais chose faite ! Après plusieurs échecs, la fusion a été validée plus tôt ce week-end à la suite d’un vote récoltant pas moins de 97 pourcents de voix favorables.

⚪🔵 Vote Result – We are delighted to announce that the vote to amalgamate The Shakers Community and Bury FC Supporters Society has passed by an overwhelmingly POSITIVE margin. 🗳

