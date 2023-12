Euro 2024 : un orgasme en plein tirage au sort

Et promis, ce n’était pas celui de Didier.

Alors que le tirage au sort battait son plein à la Philarmonie de l’Elbe d’Hambourg, salle forcément plus habituée aux douces mélodies qu’aux fausses notes, il a été très rapidement interrompu. Les spectateurs les plus attentifs ont pu, comme Giorgio Marchetti (aka monsieur tirage au sort) et une bonne partie de la salle, remarquer un orgasme féminin, assez prononcé, juste après que la Suisse ait été placée dans le groupe A.

ON ENTEND UNE FEMME QUI GÉMIT EN DIRECT 😭😭😭 #EURO2024 pic.twitter.com/R9Y8LAqt0p — !£ ǥ ƶ ø n! 🐐 (@Egzon_kb) December 2, 2023

Rien à voir pour autant avec toutes ses boules dans les mains d’anciennes gloires du ballon rond : il s’agit là d’un son bien connu des étudiants et autres amateurs de canulars téléphoniques en public, souvent monté sur des vidéos qui n’ont rien de sexuels pour piéger le malheureux destinataire. Reste à savoir qui était le boomer visé.

A moins qu’il ne s’agisse de la fameuse chatte à Dédé.

