Deschamps : « On a eu une maîtrise supérieure à cette équipe d’Espagne »

Mi figue, mi raisin.

D’un côté, quatre buts marqués, un jeu parfois presque sympathique à suivre et une fin de match où cette équipe de France s’est donnée le droit d’y croire jusqu’au bout. De l’autre, cinq buts encaissés, une défense à la rue et au final une élimination loin d’être illogique. Les Bleus ont vécu une drôle de soirée à Stuttgart face à l’Espagne. « C’est un mélange de sentiments. À la fin de la première mi-temps, c’est sévère d’être mené 2-0 car on a eu beaucoup de situations. On a été menés 5-1, mais on n’a pas renoncé, récitait dans la foulée Didier Deschamps au micro de TF1. Il n’y a pas tout à jeter, on a fait beaucoup de bonnes choses. On a eu une maîtrise supérieure à cette équipe d’Espagne. Si on prend cinq buts, c’est qu’on peut mieux faire sur le plan défensif, mais c’est rageant. Dès qu’ils ont une opportunité, ils sont souvent très efficaces. »

Une efficacité également permise par la piètre prestation défensive de Clément Lenglet et consorts. « La qualité d’en face amène à faire des erreurs, mais quand il y a des buts, on peut toujours mieux faire. Je ne vais pas incriminer que les défenseurs car ils se sont retrouvés en un contre un. Clément (Lenglet) a joué mais il n’était pas à 100% car il a dû faire un aller-retour mardi à Madrid, il est rentré très tard, a tenté de le défendre DD, qui a dû composer sans trois titulaires habituels. Je ne veux pas condamner Konaté, Lenglet ou Kalulu, mais quand tu as trois joueurs qui jouent tous les matchs de ces dernières années, ne serait-ce que sur les automatismes ça ne se fait pas en claquant des doigts. Eux avaient tout le monde et on leur a été supérieurs dans le jeu. »

Tu nous as pourtant appris que seul le résultat comptait, DD.

