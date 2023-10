Eric Roy est exaspéré par le Téfécé

Le discours d’un Roy.

Habitué à dire tout haut ce qu’il pense, Eric Roy n’a pas dérogé à ses habitudes en conférence de presse après le match nul des siens contre Toulouse. Et l’entraîneur breton était visiblement agacé par l’attitude des Toulousains, à qui il a reproché des gains de temps trop conséquents : « Je n’ai pas tellement envie de parler de l’adversaire. Vous avez tous vu ce qu’il s’est passé aujourd’hui. Bon, c’était une manière pour eux aussi qu’on ne mette pas de continuité dans le match, chacun fait selon ses moyens et peut-être la volonté. »

Et même s’il a souligné la volonté de l’arbitre de rétablir l’équité sportive, il ne peut que constater les dégâts : « Effectivement, j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup trop de temps morts pour des fautes qui, à mon avis, ne méritaient pas autant d’attente et de rester au sol. Après, il y a un maître du jeu, qui doit faire appliquer les règles. C’est vrai que l’arbitre, je pense qu’il a essayé de rééquilibrer les choses dans le temps additionnel, mais je ne suis pas sûr que ça ait été fait » . Avec 18 fautes de chaque côté, il est vrai que les coups de sifflets ont largement rythmé la rencontre. Reste que, pour Toulouse, dixième de Ligue ce lundi, décrocher un match nul, et même croire à la victoire, sur la pelouse du quatrième du championnat, peut justifier d’essayer de grappiller quelques secondes.

Brest va devoir d’habituer à son nouveau statut.

Brest arrache un point contre Toulouse