En plus de Luis Enrique et Nuno Mendes, le PSG va annoncer d’autres prolongations

Un hiver à Paris.

Les jours passent, les prolongations s’enchaînent et le PSG verrouille son effectif comme un frileux empile les plaids. En plus de Luis Enrique et Nuno Mendes, Paris devrait aussi acter deux autres prolongations ce vendredi soir. Celles d’Achraf Hakimi et Vitinha, devenus des piliers du onze parisien, qui vont rempiler jusqu’en 2029, selon L’Équipe.

Verrouillé, sécurisé, validé

Avec ses latéraux confirmés et un Vitinha installé au cœur du jeu, Paris dessine un triangle aussi défensif capable de dynamiter les défenses adverses. Une annonce qui ne viendra pas seule, puisque le club profitera aussi de l’occasion pour officialiser le premier contrat pro d’Ibrahim Mbaye et mettre en lumière la prolongation de Yoram Zague.

Bizarre, ce mois de février qui commence en toute sérénité au PSG.

