Ludovic Blas fait ses adieux au FC Nantes

Le Blas blesse.

Après quatre saisons sous le maillot du FC Nantes (pour 159 matchs, 45 pions et 18 passes décisives), Ludovic Blas (25 ans) a décidé de tourner la page. Sur Instagram, le gaucher – à qui il restait un an de contrat – a posté une vidéo retraçant tous ses meilleurs moments chez les Canaris. Le sacre de 2022 en Coupe de France, dont il a été l’un des grands artisans et l’unique buteur de la finale face à l’OGC Nice, occupe évidemment une place de choix dans ce florilège. Le numéro 10 a fait partie du groupe ayant permis au FC Nantes de retrouver de sa superbe ces dernières saisons, malgré une fin de saison dernière à flirter avec la relégation.

« J’ai eu l’honneur de participer à des aventures historiques avec le FC Nantes, en Coupe de France comme en Coupe d’Europe, je serai toujours fier d’avoir porté ce maillot et reconnaissant d’avoir pu inscrire la première ligne de mon palmarès ici, écrit-il. Après cette saison éprouvante, où il aura fallu encore se battre jusqu’au bout, je suis heureux de laisser le club à sa place en Ligue 1, et lui souhaite un avenir prospère et serein. J’ai une pensée toute particulière pour les supporters qui m’attendaient parfois jusque tard pour une photo ou une signature à la fin des matchs. Je quitte le FCN, mais je ne vous oublie pas. Merci encore pour toute votre affection. »

Arrivé à Nantes en provenance de Guingamp, en 2019, Blas va s’engager du côté du Stade rennais, voisin et rival, contre une quinzaine de millions d’euros. Une information qui a provoqué la colère de la Brigade Loire : la semaine passée, des autocollants du groupe ultra nantais avaient été collés sur le portail du joueur, dans la commune de Sautron. Le message de l’attaquant semble clair : « Une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici. Même si mon choix n’a pas été simple et suscite de l’incompréhension pour certains d’entre vous, j’espère que la plupart le comprendront. C’était une chance que je ne pouvais laisser passer, et un nouveau challenge à la hauteur de mes ambitions. »

Comment dit-on « mercenaire » en breton ?

