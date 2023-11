En Haute-Marne, un supporter condamné pour un coup de poing envers un arbitre

La violence de plus en plus décomplexée.

Que ce soit à la plus petite échelle du football amateur ou au plus haut niveau, les problématiques sont visiblement les mêmes. Selon France 3, un homme a récemment été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction de se rendre dans tout stade ou enceinte sportive, à 120 heures de travail d’intérêt général et à 750 euros de dommages et intérêts après avoir agressé physiquement un arbitre pendant une rencontre.

L’histoire s’est déroulée mi-octobre à Hallignicourt, un village de 250 habitants en Haute-Marne. Durant un match de coupe qui opposait le club local à Longeville, l’homme en question est descendu sur le terrain, manifestement mécontent d’un penalty accordé par l’arbitre, et a adressé à celui-ci un coup de poing et plusieurs croche-pieds. La pelouse a ensuite été envahie, le match a été arrêté, et certains joueurs se sont alors mis à courir derrière l’arbitre, qui a finalement obtenu huit jours d’ITT… L’Union nationale des arbitres de football (l’UNAF) a réagi à cette affaire en affirmant qu’une « sanction plus rapide est une sanction plus efficace » et saluant « la rapidité de la procédure ».

S’il était possible de ne plus jamais voir du tout ce genre d’individus dans un stade, ce serait encore mieux.

