En France, 39% des jeunes footballeurs en centre de formation estiment que l'homosexualité est un problème

Y a du boulot.

L’association Foot Ensemble, qui lutte contre la discrimination dans le football, a sondé l’ensemble des centres de formation de Ligue 1 et de Ligue 2. RMC Sport a compilé les résultats de l’enquête sur ces 1304 apprentis footballeurs, interrogés de manière anonyme. La moitié a plus de 16 ans. Discrimination et homosexualité sont les deux principaux thèmes abordés. Un jeune sur trois affirme qu’il a déjà été confronté à une situation de discrimination sur un terrain, dans les vestiaires ou sur son temps libre.

Sur l’homosexualité, les résultats montrent que les jeunes ont encore beaucoup à apprendre. En effet, 39% des jeunes interrogés se disent « dérangés » par l’homosexualité, invoquant des motifs « religieux », de « dégoût » ou « d’anormalité ». Ces chiffres ne semblent pas évoluer d’année en année, indique le rapport, qui cite des commentaires laissés par les jeunes, comme celui-ci : « la nature est faite pour que les garçons et les filles se reproduisent ensemble. » Pourtant, neuf jeunes sur dix pensent qu’il existe des joueurs homosexuels dans le monde du football. Et plus d’un sur deux estime que si un coéquipier évoque son homosexualité, il y a des risques pour qu’il soit rejeté par son équipe. Point de réjouissance : l’association Foot Ensemble estime que d’ici un an et demi, au moins 85% des joueurs de football en France, professionnels ou apprentis, seront sensibilisés à la lutte contre l’homophobie.

Ouf.

