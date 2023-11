En conférence de presse, toutes les polémiques glissent sur Mbappé

À la veille de la rencontre face à Gibraltar dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s’est rendu en conférence de presse pour la première fois depuis le mois de juin, et a évacué tous les sujets chauds avec habileté. Interrogé sur une possible prolongation avec le PSG, il a déclaré que « ce n’était pas du tout l’actualité de l’équipe de France ». Un autre sujet brûlant autour de son club, les Jeux Olympiques, auxquels ce serait « un plaisir » de participer, mais pour lequel le dernier mot revenait à son « employeur ». Et non, pas à son club.

Sur ses absences en conférence de presse – c’était seulement sa troisième en tant que capitaine des Bleus -, le joueur du PSG a avancé qu’il souhaitait « partager le leadership » et que l’équipe de France « n’appartient à personne ». Depuis mars, il a partagé les conférences avec Antoine Griezmann, dont il n’est pas le « supérieur hiérarchique » et il a aussi expliqué qu’il voulait ouvrir la porte à de nouveaux leaders en les personnes de Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni.

La vraie attraction de la conf’ était en fait le maillot du Dinamo Bucarest d’un journaliste de l’AFP.

Didier Deschamps sur Zaïre-Emery : « Il sera de toute façon international »