En Belgique, un gardien amateur décède après avoir stoppé un penalty

Dimanche noir pour le football amateur.

Ce week-end, Arne Espeel, gardien de l’équipe amateur belge de Winkel Sport B, en septième division, est décédé des suites d’un malaise cardiaque en plein match, face au SK Westrozebeke. L’homme de 25 ans qui n’avait – selon les premières informations – aucun problème médical antérieur, s’est effondré après avoir stoppé un penalty. Les services d’urgences ont tenté de le réanimer sur place, avant qu’il ne décède sur le chemin de l’hôpital, selon la presse locale. La rencontre n’a évidemment jamais repris.

« Winkel Sport est en deuil très profond à la suite du décès soudain du gardien de but Arne Espeel. Nous souhaitons à la famille et aux amis d’Arne nos sincères condoléances dans cette lourde perte. Le football passe au second plan pendant un certain temps », a réagi le club sur les réseaux sociaux. « Nous sommes tous extrêmement affectés, a également déclaré l’équipe dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws. Il joue avec nous depuis sa jeunesse et est particulièrement apprécié de tous. Que quelque chose comme ça arrive à un si jeune homme dépasse l’entendement. »

Une autopsie était réalisée ce lundi pour déterminer les circonstances de son décès.