Nice s'impose face à Feyenoord... mais perd contre Sankt Pauli

Deux amicaux pour le prix d’un.

En conclusion de son stage à Grödig (en Autriche, dans la région de Salzbourg), et à onze jours de son troisième tour de qualification de Ligue des champions contre Benfica (mercredi 6 août), l’OGC Nice disputait non pas un, mais deux matchs ce samedi. Le matin, les titulaires se sont imposés face à Feyenoord (1-2) grâce à un coup franc de Jonathan Clauss (9e) et un but contre son camp de Ramiz Zerrouki (63e). Dans l’après-midi, une équipe plutôt composée de remplaçants ou jeunes a perdu contre Sankt Pauli (0-2), avec des buts de Scott Banks et Finley Stevens dans les dix dernières minutes (84e puis 89e).

<iframe loading="lazy" title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/xzGAzihsReg?si=BXdGE5PEIERUamIx" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

