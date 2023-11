Emma Hayes vers les États-Unis ?

Le suspense aura été court.

Alors que ce samedi soir, Chelsea annonçait le départ de son emblématique entraîneur Emma Hayes au terme de la saison, précisant que son avenir s’écrirait « hors de la Super League et du football de club », la BBC annonce moins de 24 heures plus tard que la sextuple championne d’Angleterre avec les Blues pourrait endosser le rôle de sélectionneuse des États-Unis.

Selon le média britannique, les discussions entre Hayes et la fédération américaine serait en bonne voie, et l’Anglaise pourrait prendre ses fonctions pile après la fin du championnat, prévue le 18 mai 2024, voire une semaine plus tard, si Chelsea venait à atteindre la finale de la Ligue des champions, prévue le 25 mai. La BBC précise également que celle qui a déjà entraîné dans la ligue nord-américaine entre 2008 et 2010 – aux Red Stars de Chicago – pourrait percevoir un salaire équivalent à celui de son homologue masculin, Greg Berhalter.

Suffisant pour réussir un coup de poker aux JO de Paris ?

Emma Hayes quittera Chelsea à la fin de la saison