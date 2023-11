Emma Hayes quittera Chelsea à la fin de la saison

Les adieux d’une légende.

En poste depuis 2012 sur le banc des féminines de Chelsea, l’entraîneuse Emma Hayes tirera sa révérence à la fin de la saison. Déjà intronisée au Hall of fame de la Super League en 2021, l’Anglaise, nommée six fois manager de l’année, revendique un palmarès qui donne le tournis : six titres de championne nationale, cinq FA Cup, deux Coupes de la Ligue et un Community Shield. « Emma a été l’un des plus grands moteurs du changement dans le football féminin. Ses réalisations à Chelsea sont inégalées et resteront à jamais dans l’histoire du club », ont déclaré les directeurs sportifs du club Laurence Stewart et Paul Winstanley dans un communiqué publié ce samedi soir.

Seule ombre au tableau de la technicienne qui a toujours mis le bien-être de ses joueuses au premier plan, son armoire européenne reste désespérément vide. L’édition à venir, et lors de laquelle elle rencontrera notamment le Paris FC, fait donc office de toute dernière chance d’inverser la tendance, deux ans après avoir atteint la finale, perdue face au FC Barcelone (0-4). Quoiqu’il en soit, la direction des Blues a d’ores et déjà annoncé qu’Emma Hayes recevrait en temps voulu un hommage à la hauteur de sa contribution au club de West London. Sa successeure n’a pas encore été annoncée, pas plus que son avenir. Tout au plus Chelsea a-t-il précisé qu’il s’écrirait « en dehors de la Super League et du football en club ».

Ce n’Hayes qu’un au revoir…

