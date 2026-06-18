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Elye Wahi interdit d'entrer au Canada pour Allemagne-Côte d'Ivoire

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Elye Wahi interdit d'entrer au Canada pour Allemagne-Côte d'Ivoire

L’homme du barrage retour de Ligue 1 barré à la frontière canadienne. Elye Wahi, actuellement au Mondial avec la Côte d’Ivoire, ne disputera pas le deuxième match face à l’Allemagne ce samedi (22 heures) à Toronto. « Les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe », écrit dans un communiqué la Fédération ivoirienne de football (FIF) ce jeudi.

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Deuxième joueur refusé d’entrer au Canada après Thomas Partey

Sans préciser la raison de ce refus, la FIF a également abordé l’affaire qui touche le Niçois, après les révélations de The Athletic ce mercredi à propos de potentiels paris truqués. Face au FC Metz le 17 mai dernier, l’Aiglon aurait délibérément cherché à écoper d’un carton jaune. Une enquête a été ouverte. « À ce jour, la FIF n’a été officiellement saisie d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant », informe la Fédération, qui « apporte tout son soutien au joueur » dans « cette période particulièrement délicate. »

Après Thomas Partey avec le Ghana, accusé de viol et d’agression sexuelle, il est le deuxième joueur de la Coupe du monde à voir son autorisation d’entrer sur le territoire canadien lui être refusée.

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