Dimitri Payet et l’OM, c’est terminé

La fin d’une ère à Marseille.

Dimitri Payet et l’OM, c’est fini. C’est Pablo Longoria qui l’a annoncé ce vendredi à 14h, lors d’une conférence de presse annoncée tardivement. « Ce n’est pas un moment facile. On a décidé de ne pas continuer l’aventure ensemble avec notre capitaine. Ça a été beaucoup de semaines, de réflexions, de discussions. Dimitri et moi, on a eu une discussion avant le début de saison pour analyser comment cette saison allait se passer. On a communiqué et c’est une décision purement sportive de se séparer. Il est une partie très importante de l’histoire de ce club, tu as inspiré une génération de supporters de l’OM. Je tiens à te remercier publiquement de tous ces moments partagés ensemble », a déclaré le président de l’OM, en présence de Dimitri Payet lui-même.

🔴 Longoria annonce en conférence de presse que le club ne continue pas avec Dimitri Payet. La fin d’un cycle ! #TeamOM #OM pic.twitter.com/6CFve9Iw1t — Shavinz (@ShavinzCS) July 21, 2023

Le capitaine de l’OM a évolué dans la cité phocéenne entre 2013-2015. Revenu au club en 2017 après un passage réussi à West Ham, il aura depuis joué 243 matchs sous les couleurs marseillaises et inscrit 63 buts. En tout, son bilan s’élève à 78 buts en 326 matchs sur ses huit saisons à Marseille. Âgé de 36 ans, le milieu de terrain a quand même précisé qu’il souhaitait « continuer à jouer au foot ».

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙 Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens. L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

Zéro trophée mais une empreinte indélébile à Marseille et dans le football français.

