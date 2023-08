Dimitri Payet a été présenté au Maracanã

Des étoiles plein les yeux.

Quelques jours après son arrivée en fanfare au Brésil, où il avait été acclamé par des dizaines de supporters, Dimitri Payet a vécu ce dimanche le rêve de pas mal d’enfants. À l’occasion de la rencontre entre Vasco de Gama et l’Atlético Mineiro, le Réunionnais, vêtu d’un maillot floqué avec son nom et le numéro 10, a été présenté au stade Maracanã – qui a bel et bien conservé son nom d’origine malgré des polémiques récentes – devant des milliers de personnes.

Cerise sur le gâteau : sa nouvelle équipe, pourtant dans la zone rouge, a remporté son premier match depuis près de deux mois (1-0). « Aqui é o Vasco ! Obrigado », a lancé à la foule le Français, autrement dit en VF : « Ici, c’est le Vasco ! Merci. » L’ancien joueur de l’OM poursuit pour le moment son programme de remise en forme, dans l’espoir de démarrer avec ses coéquipiers face à Palmeiras, le 28 août prochain.

Et devenir pour de bon le premier joueur français à évoluer en première division brésilienne.