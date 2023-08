Brossage dans le sens du poil.

Didier Deschamps, à la tête de l’équipe de France depuis 11 ans, a accordé un entretien à L’Équipe. À deux semaines du match France-Irlande, qui pourrait pratiquement assurer aux Bleus leur qualification pour l’Euro 2024, le sélectionneur est revenu sur l’été mouvementée de Kylian Mbappé : « La situation était compliquée, elle s’est normalisée. Tant mieux. Tout le monde est gagnant. J’ai échangé avec lui. C’est très bien pour l’équipe de France bien évidemment, mais aussi pour le club et pour lui, a déclaré l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. J’ai eu des discussions, mais peu importe la situation, je fais en sorte de tout comprendre. C’est sûr que ne pas jouer… Pour lui, ça n’a pas de prix, de jouer. Mais être en pleine possession de ses moyens sans pouvoir jouer avec son club, cela aurait été impossible […] Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian… Celui qui va y arriver n’est pas encore né. »

Didier Deschamps : « Je ne suis pas isolé » À l'aube de sa douzième saison de sélectionneur, Didier Deschamps évoque l'été de Kylian Mbappé, la nomination de Thierry Henry chez les Espoirs, et ses relations avec Philippe Diallo. Notre entretien 👉 https://t.co/pxZ2oTT02W pic.twitter.com/kITQdSVboY — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 24, 2023

Après ces petits mots doux pour son capitaine, Didier Deschamps a évoqué les Jeux Olympiques 2024, tout en précisant que la priorité restait l’Euro, sa joie de voir Thierry Henry être à la tête des Espoirs avant de revenir sur les changements opérés par la FFF ces derniers mois : « Non, je ne suis pas isolé. À un moment, le sélectionneur, il se retrouve seul. Et j’adore me retrouver seul. Non, je ne vais pas dire moins soutenu […] Les quelques mois avec Philippe Diallo, on ne peut pas les comparer avec tout ce qu’on a vécu avec Noël Le Graët, a assuré Deschamps. Ce n’est pas qu’il me défendait. La réalité, c’est que si je suis encore là, ce n’est pas pour mes beaux yeux, c’est parce que les résultats ont été très souvent au rendez-vous. On ne peut pas avoir la même proximité qu’avec le président Le Graët. Mais les bases sont les mêmes. »

Droit dans ses bottes.

