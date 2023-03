En 2023, on appelle ça « parler français ».

« Encore Corinne Diacre et l’équipe de France ? Je pense qu’on est arrivé à un point de non-retour. Et si on veut parler de rupture, je parlerai alors d’une rupture. » Sèche, franche et en toute transparence, Kadidiatou Diani est revenu pour la première fois sur son choix de se mettre en retrait des Bleues au micro de Téléfoot. Pendant une poignée de minutes, l’internationale française a vidé son sac, évoquant les solutions que pourraient prendre les dirigeants de la Fédération française de football, les changements à venir et les discussions dans les vestiaires.

🗣️ Diani : "Si, aujourd'hui, j'ai décidé de parler, de prendre la parole, c'est vraiment dans un but collectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des filles qui n'en pensent pas moins mais qui n'osent pas forcément parler, de par leur statut." @RomBalland pic.twitter.com/Zd3yVAIoGF — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 5, 2023

« Je pense qu’il est important d’avoir du nouveau parce que tout simplement les filles n’en peuvent plus. Elles ne s’expriment pas forcément, mais c’est vraiment le cas, c’est ce qui se passe réellement en équipe de France. Et pour ça, la FFF doit prendre des dispositions. Nous, on a poussé un cri d’alarme. On a fait part de notre sentiment. Je pense qu’ils vont étudier notre cas et prendre tout ça au sérieux pour faire avancer notre équipe. Si, aujourd’hui, j’ai décidé de parler, de prendre la parole, c’est vraiment dans un but collectif. Parce qu’aujourd’hui, il y a peut-être des filles qui n’en pensent pas moins, mais qui n’osent pas forcément parler, de par leur statut », a lancé Diani, particulièrement touchée au moment de répondre aux questions du journaliste. Enfin, l’attaquante du Paris Saint-Germain a évoqué la Coupe du monde qui arrive à grands pas : « Je ne voulais pas aller là-bas sans avoir les clés en mains, les outils nécessaires pour aller chercher le trophée, une médaille et pas seulement pour y figurer. Une Coupe du monde, je pense qu’en tant que sportives de haut niveau, on en rêve toutes, et aujourd’hui, y renoncer, c’est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur. Donc, si on veut aller chercher quelque chose, il doit y avoir une bonne communication, et aujourd’hui, ce n’est pas le cas. »

Vite, du/des changement(s) !

Corinne Diacre refuse de démissionner