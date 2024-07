Deschamps : « Les tirs au but ? Il y avait une forme de sérénité »

26 ans après, les Bleus ont enfin remporté une séance de tirs au but !

120 minutes de souffrance et puis, la délivrance. Parfois malmenée par le Portugal, l’équipe de France s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro aux dépens du Portugal après les tirs au but. « C’était un match très tendu, serré, ça aurait pu basculer d’un côté ou de l’autre, même si on a eu une fin une peu laborieuse dans la prolongation, analysait Didier Deschamps après coup au micro de beIN Sports. Je savourais déjà d’être en quarts, on va savourer un peu plus d’être dans le dernier carré, ça devient une habitude. C’est le mérite de tous, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas. »

Le sélectionneur, qui avait reconnu avoir travaillé les tirs au but avant le huitième contre la Belgique, a évoqué cet exercice historiquement si terrible pour les Bleus : « C’est une question de choix, même si je n’ai pas pu faire entrer Olivier (Giroud). À partir du moment où je connais bien les joueurs, il y avait une forme de sérénité. C’est un geste technique, c’est un rapport de force avec le gardien, a-t-il affirmé avant de revenir sur son choix de faire sortir Kylian Mbappé à la mi-temps de la prolongation. Il est fatigué, musculairement ce n’est pas facile avec tout ce qu’il a eu. Je le voyais déjà en difficulté dans la première prolongation et ça ne servait à rien, même si ça aurait été un tireur de penaltys. Kylian a toujours été honnête avec moi et le groupe aussi. »

Prochain défi : marquer un but dans le jeu avant la fin du tournoi !

Kylian Mbappé explique son choix de sortir pendant la prolongation