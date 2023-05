Des supporters du PSG réclament la démission de la direction du club

Pas de Fête des travailleurs chez les ultras.

Au lendemain d’une nouvelle défaite en championnat, cette fois à domicile face à Lorient (1-3), les joueurs ainsi que la direction du PSG ont reçu un message venant de leurs supporters. En effet, le Collectif Ultras Paris s’est rendu devant le Camp des Loges, centre d’entraînement du club de la capitale, pour y exprimer sa colère vis-à-vis de cette fin de saison en roue libre totale.

01/05/2023 Action Camps des Loges "LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE…" "PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?" "VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE… QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS " DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

On peut notamment remarquer la réclamation d’un départ de la direction ou des messages s’adressant plus particulièrement aux joueurs : « Plus personne ne vous respecte, pourquoi on le ferait ? », « Vous ne représentez en rien notre ville », « Qui se reconnaît dans ce PSG ? », « Cassez-vous », peut-on aussi lire. Les Parisiens, avec cinq points d’avance sur leur dauphin marseillais à quatre journées de la fin, se rendent ce samedi à Troyes pour tenter de redresser la barre malgré un titre de champion qui leur semble acquis.

Les casseroles ne sont cette fois pas que du côté des manifestants.

