Des supporters de l’AS Roma entonnent un chant antisémite

Certains supporters de la Lazio et de la Roma ont trouvé un terrain d’entente : un racisme immonde.

Après la démonstration de fascisme de plusieurs tifosi laziali à Munich ce mardi, La Repubblica a relayé des images datant du week-end dernier, après le succès de la Roma à Monza (1-4). Sur le chemin du retour, les supporters giallorossi ont entonné un chant antisémite et raciste : « Notre avant-centre est iranien, il fait le salut romain (salut fasciste, NDLR), il fait exploser un avion, il déteste les nègres et les juifs, les femmes transgenres et les gays. À l’AS Roma, il n’y a pas de juifs. » Sardar Azmoun n’avait sans doute rien demandé, alors que la réponse du groupe de fans romains se passe de commentaires : « C’est du folklore. Il n’y a rien de mal à s’amuser un peu sur la route. »

“Nella Roma non ci sono ebrei”: la vergogna del coro antisemita dei tifosi giallorossi in trasferta https://t.co/O1JCgxctg3 pic.twitter.com/nHnOlpmVqm — Repubblica Roma (@rep_roma) March 5, 2024

Une partie de Uno, c’est bien, aussi, pour passer le temps sur la route.

