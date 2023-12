Des parlementaires espagnols demandent une commission d’enquête sur la fédé espagnole

Amélie Oudéa-Castéra était donc une précurseure.

A l’image de ce qui s’est fait en France au moment de l’affaire Noël Le Graët, quatre groupes du Parlement espagnol ont déposé une demande auprès du Congrès des députés pour créer une commission d’enquête sur la fédération espagnole de football (RFEF). Les groupes Republicano, EH Bildu, Podemos et BNG demandent que toute la lumière soit faite sur les scandales qui ont entaché l’institution ces dernières années. Dans le viseur des députés, on trouve évidemment le cas de Luis Rubiales, accusé d’agression sexuelle sur Jenni Hermoso et de comportements inappropriés sur Lucy Bronze et Laura Coombs. Ils demandent aussi que soit étudiées des informations jugées « inquiétantes » sur un manque de transparence et d’éthique de l’institution.

La demande des députés pointe aussi les rémunérations très élevées des dirigeants, tels que Luis Rubiales, qui a reçu un salaire annuel de 675 761 euros durant son mandat (2018-2023). Les députés visent aussi à déterminer s’il y a eu de la corruption au sein de l’institution lors de la présidence de Rubiales. Le contrat passé avec l’Arabie saoudite pour y délocaliser la Supercoupe d’Espagne est notamment pointée du doigt par les parlementaires. La plainte déposée par l’oncle et ex-chef de cabinet de Rubiales auprès du bureau du procureur anti-corruption, pour des faits de détournements de subventions fédérales afin de financer des orgies, sera aussi étudiée. Enfin, l’attention se portera sur des faits de pression et d’espionnage de la part de dirigeants de la RFEF.

Même la liste du Père Noël le 24 au soir est moins longue que ça.

