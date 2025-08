Deniz Aytekin, l’arbitre de la remontada, prendra sa retraite à la fin de saison

Un triste jour pour les Marseillais.

Après avoir pris sa retraite internationale en 2022, Deniz Aytekin, fameux arbitre de la remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain (6-1), a annoncé ce mercredi qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison prochaine. Les Parisiens devront attendre encore un peu avant d’ouvrir le champagne.

Der deutsche Top-Schiedsrichter Deniz Aytekin beendet nach der anstehenden Bundesliga-Saison seine Karriere als Unparteiischer. ❌ Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte, steht der 47-Jährige wie auch Tobias Welz und Frank Willenborg vor seiner letzten Spielzeit im… pic.twitter.com/0ONV7taFLr — Sky Sport (@SkySportDE) August 6, 2025

L’Allemand de 47 ans aura été au cœur d’une des plus grosses polémiques arbitrales de l’histoire de la Ligue des champions lors du huitième de finale entre le Barça et le PSG. Sans être suspendu par l’UEFA, il ne fera que quelques rares apparitions en Coupe d’Europe à la suite de cette rencontre. En Bundesliga, l’arbitre aura laissé une impression bien plus positive : avec 241 matchs à son actif, il sera élu meilleur arbitre du championnat allemand par le magazine Kicker à deux reprises, en 2019 et 2020.

Une dernière danse, et Deniz décampe.

Parc des Princes : two blocks, one CUP