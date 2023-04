Dele Alli aperçu en train d’inhaler du gaz hilarant

La retraite à 26 ans ?

Renvoyé en Angleterre après un prêt foireux au Beşiktaş, Dele Alli semble profiter de son retour au pays. Alors qu’il n’est plus apparu sur un terrain depuis le 26 février, l’ancien joueur de Tottenham a refait parler de lui outre-Manche pour une photo peu flatteuse sur laquelle on le voit avec un ballon dans le bec, en train d’inhaler du gaz hilarant. Avec devant lui un petit stock de plusieurs cartouches histoire de s’assurer une belle soirée. Le joueur n’étant pas forcément en odeur de sainteté en Grande-Bretagne, l’image fait évidemment la une des tabloïds britanniques, qui rappellent que le protoxyde d’azote n’est pas encore interdit, mais devrait l’être rapidement.

Dele Alli pictured surrounded by laughing gas canisters with a balloon in his mouth after failed Besiktas loan was cut short https://t.co/pCOuxHK0Fb pic.twitter.com/cHQ5Bh1snA

— MailOnline Sport (@MailSport) April 10, 2023