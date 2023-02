Dejan Lovren annonce sa retraite internationale

Dejan Lovren a annoncé ce jeudi mettre un terme à sa carrière internationale. Par un communiqué fleuve posté sur ses réseaux sociaux, le défenseur de l’Olympique lyonnais dit toute la tristesse que cette décision lui cause : « J’essaye de ne pas pleurer en écrivant ces mots ». Sélectionné pour la première fois en 2008, Lovren aura cumulé tout au long de sa carrière 78 sélections avec la Croatie. « Je tiens à remercier tous les sélectionneurs, à commencer par mon premier, Slaven Bilic, Igor Stimac, Niko Kovac, Ante Cacic et Zlatko Dalic. » Finaliste de la Coupe du monde 2018, demi-finaliste au Qatar en 2022, Lovren a été ces dernières années un pilier de la défense au maillot à damier, d’abord aux côtés de Domagoj Vida, puis plus récemment de Josko Gvardiol.

Thank you @HNS_CFF for everything! Forever in my heart. ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/GSebjeEKK8 — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) February 23, 2023

Lovren va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur l’OL qu’il a rejoint cet hiver et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025. Lyon se classe actuellement neuvième de Ligue 1, à huit points de la première place européenne.