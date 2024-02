De Laurentiis révèle les aspirations de Thiago Motta et taille un costard à Rudi Garcia

La conférence s’est transformé en séquence de Confessions Intimes.

Le président du Napoli Aurelio de Laurentiis a donné une conférence de presse ce mercredi pour clarifier la stratégie du club. Au cours de cette intervention, ADL en a profité pour parler du poste d’entraîneur du club napolitain. Il commence parler d’une conversation qu’il a eu l’an dernier avec Thiago Motta, actuel entraîneur de Bologne. « Elle a duré six heures. Il m’a dit qu’il aspirait à entraîner certains clubs hors de l’Italie », ce à quoi un journaliste lui a immédiatement rétorqué : « Le PSG ». Le producteur de cinéma italien s’est amusé de cette réponse : « Voilà, c’est pas moi qui l’ait dit. »

À la place, Gli Azzuri ont vu s’assoir sur leur banc Rudi Garcia. L’entraîneur français n’aura pas fait long feu puisqu’il a été démi de ses fonctions après seulement seize matchs, un épisode que raconte le président. « Lors du match Napoli-Empoli, je descends dans le vestiaire avant le match, et je lui dis : « À mon avis, tu te trompes là ». Il me répond : « Laissez-moi faire ! ». Quelqu’un qui te parle comme ça ou tu l’envoies chier tout de suite, ou tu te tais. Je redescends à la mi-temps et lui dit : « Putain, mais tu fous quoi ? Tu veux vraiment te faire virer ? ». Et finalement c’est comme ça que ça s’est passé. Une fois la partie terminée, je lui ai dit d’aller se faire foutre. » Une sortie qui confirme l’erreur de casting, perçue par le président assez rapidement, affirmant que Garcia « n’avait pas vu un seul match du Napoli » avant de rejoindre la Campanie. « Mais si je l’avais viré tout de suite, vous m’auriez critiqué tout en vous demandant si je n’étais pas devenu fou », ajoute le septuagénaire, en apostrophant les journalistes.

Et dire que certains préfèrent aller au PSG…

